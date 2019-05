A Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Pinuccio intervista Stefano Rossi, direttore generale dell’ASL di Taranto, sul servizio andato in onda la scorsa settimana (vai al video) in cui l’inviato di Striscia aveva rivelato in anticipo la ditta che avrebbe vinto un appalto per conto dell’ASL di Taranto. Il direttore conferma la fuga di notizie e aggiunge: «Grazie a Striscia la notizia abbiamo approfondito e siamo già intervenuti, anche segnalando il caso all’autorità giudiziaria. Con ogni probabilità quella gara verrà annullata».