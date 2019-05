Questa sera a Striscia la Notizia - La voce dell'invadenza (Canale 5, ore 20.40) nuove scoperte su MasterChef. Bleri Dervishi, vincitore dell'edizione albanese del format culinario di Sky, dice: «Eravamo in quattro in semifinale e ognuno di noi lavorava in un ristorante stellato, eravamo professionisti. Tutti sapevano che tutti erano cuochi». Bleri, che ha vinto MasterChef all'età di 21 anni, confessa di aver lavorato come chef da quando ne aveva 17, eppure durante le selezioni non ha mai raccontato di essere un cuoco professionista. Inoltre, svela chi decide di far partecipare i cuochi professionisti: «Dipende da Endemol (casa produttrice del talent in Albania)». Riguardo all'edizione italiana, afferma: «Era normale che fossero cuochi, perché è molto difficile cucinare quando sei lì».