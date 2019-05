Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Pinuccio documenterà lo spreco d’acqua che si verifica a Roggiano Gravina (Cosenza), dove, proprio in questo periodo di grave emergenza idrica, a causa del tubo rotto di un acquedotto si perdono più di 2 milioni di litri d’acqua al giorno. Il guasto della conduttura, presente già nel 2010 come visibile su Google Maps, a oggi avrebbe provocato la perdita di 5 miliardi e mezzo di litri d’acqua.

Raggiunto al telefono, l’ingegnere Nicola Alberti del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino ha così commentato la rottura del tubo che dovrebbe fornire acqua alle coltivazioni della Piana di Sibari: «Abbiamo proposto un intervento in un progetto presentato al Ministero. Ovviamente le perdite in caso di siccità sono una cosa che va aggredita. In quell’impianto quest’anno, nonostante la siccità, abbiamo regolarmente erogato il servizio».

Alcune settimane fa l’inviato di Striscia si era occupato di un altro tubo rotto a Minervino Murge (Barletta-Andria-Trani), che dopo l’intervento del Tg satirico è stato riparato.