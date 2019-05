Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40), andranno in onda importanti sviluppi sui senzatetto costretti a pagare il pizzo per dormire all’interno dell’aeroporto di Linate. I fatti risalgono al 23 gennaio 2017 (vai al servizio), quando il Tg satirico di Antonio Ricci aveva scoperto e denunciato questo racket gestito da un gruppetto di persone provenienti dall’Est Europa. Dopo la messa in onda del servizio, le autorità, anziché fermare i responsabili del racket, avevano allontanato i senzatetto dall’aeroporto. In quell’occasione, l’assessore alle politiche sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, aveva assicurato davanti alle telecamere di Striscia che avrebbe trovato una sistemazione per le persone “sfrattate”. Infatti, nel servizio che andrà in onda questa sera, l’inviato Max Laudadio torna dall’assessore Majorino, il quale mostra la struttura, situata nella vecchia Milano, che potrà ospitare da subito una quarantina di persone senza dimora. «Non ci illudiamo nel proporre questa come soluzione definitiva, però è meglio della strada», ha detto Majorino, che ha poi aggiunto: «La struttura è gestita dal Progetto Arca, che darà a questi cittadini anche una prima colazione e la cena. Ci auguriamo che queste persone non solo accolgano la nostra proposta di un letto di emergenza, ma che stabiliscano con noi anche un rapporto per la ricerca di un lavoro e per un percorso di formazione. Proprio perché il tema non è spostarli da una parte all’altra, ma far sì che non siano più persone senza dimora. Grazie a Striscia, perché questa azione di sensibilizzazione credo faccia bene a tutti».