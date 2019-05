Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:40) andrà in onda il servizio di Luca Abete su uno scuolabus che circola senza assicurazione a Napoli, nel quartiere di Secondigliano. Inoltre, all’interno del mezzo è stata installata una panca di legno per permettere il trasporto di più bambini, oltre i 9 consentiti dalla legge, dato che per portarne di più è necessaria una patente D per gli autobus. Ai microfoni di Striscia l’autista ammette, clamorosamente, di non poter pagare l’assicurazione e dice: «Come faccio a pagare 2.000 euro di assicurazione su un mezzo da nove persone che mi fa guadagnare 40 euro al mese per ogni bambino che trasporto? Con una licenza da nove posti, come si fa a vivere?».