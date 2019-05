OGGI PARTE L’ASTA DI STRISCIA PER LA FONDAZIONE DI DON MAZZI IN PALIO DUE VERE MAGLIE BIANCONERE AUTOGRAFATE E DUE TAPIRI SPECIALI



Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.40) doppia asta: una tarocca e una vera.

Valerio Staffelli smaschera un’asta on-line di magliette tarocche della Juventus, vendute a oltre 180 euro l’una, dove sono stati falsificati anche gli autografi della formazione bianconera. Il tapiroforo è andato a verificare di persona a Vinovo, dove Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini, Gonzalo Higuaín e Gigi Buffon hanno confermato che gli autografi sono falsi. Intercettato a Torino da Valerio Staffelli, il titolare dell’account che vende cimeli tarocchi, il cui ricavato dovrebbe andare in beneficenza a un canile, ha negato tutto: «Non so nulla, non sono mie le maglie. I soldi non li gestisco io».



Sotto i link all'asta di beneficenza