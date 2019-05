A Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) Emilio Fede riceverà il Tapiro d'oro per aver ridotto la sua biografia a un libricino di poche pagine. Valerio Staffelli gli ha chiesto: «Ma come, uno come lei che ha spostato voti in Parlamento, che aveva le Olgettine che quando usciva di casa si aggrappavano alla macchina pur di andare ad Arcore, mi scrive un librettino così?». Fede, intercettato al Teatro Franco Parenti di Milano al termine della presentazione del suo libro, ha detto: «Mi sono distratto. Mi sono addormentato mentre scrivevo. Comunque non sei informato, non si aggrappavano, salivano sulla mia roulotte e andavamo ad Arcore... ma non lo dire, però». Il tapiroforo di Striscia ha ribattuto: «Il vero libro dov'è?». L'ex direttore del Tg4 ha risposto: «Siccome ho un mutuo in banca, l'ho depositato in banca. Perché vale». Infine, riguardo alla scarsa presenza di pubblico intervenuto alla presentazione del suo libro, ha sentenziato con la fatidica frase: «Che figura di...».

Vedi servizio