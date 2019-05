A Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:40) Massimo Ferrero riceverà il Tapiro d'oro perché avrebbe evaso tasse per un milione e 200mila euro, per cui la Procura di Roma ha disposto il sequestro dei suoi conti correnti bancari e della sua residenza romana. Il "Viperetta" dovrà anche difendersi in tribunale dai condomini del palazzo che gli è stato appena sequestrato perché avrebbe portato avanti dei lavori di ristrutturazione nonostante il divieto del pm. Il Presidente della Sampdoria, intercettato da Valerio Staffelli al centro sportivo Gloriano Mugnaini dove si allena la sua squadra, ha detto: «Non è vero niente. I giornali scrivono un sacco di cose». L'attapirato Presidente, ha poi rilasciato una dichiarazione sul prossimo match della Sampdoria contro l'Inter: «Cassano domenica ci darà una grande mano».

