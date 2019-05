Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.40) Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro a Paola Ferrari, arrabbiatasi per non essere stata menzionata tra tre giornaliste sportive di altre reti durante il programma Rai Sbandati, proprio lei che è il volto sportivo di Rai 2. La conduttrice si è lamentata della propria azienda per non averla tenuta nella dovuta considerazione. Raggiunta a Roma da Staffelli ha detto: «La Rai ha messo tre giornaliste della concorrenza e mi sono arrabbiata, l’ho trovato un affronto. Sono una ribelle, se una cosa non va io la dico. Mi sono sentita un po’ abbandonata».