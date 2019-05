Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) Alba Parietti riceverà il Tapiro d’oro per la bagarre con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle e su Facebook. La Lucarelli (giudice del talent di Raiuno), infatti, ha dapprima schernito sul social network una foto della Parietti (concorrente del talent di Raiuno) e in diretta televisiva si è offesa quando è stata chiamata “Selvaggina”. Da allora, ancora non si è placata la loro diatriba, che prosegue a colpi di offese su Facebook.

Alba Parietti, intercettata a Roma da Valerio Staffelli, ha detto: «La signora Selvaggina deve imparare a incassare le battute. Lei invece vuol fare la battuta e non vuole essere chiamata neanche Selvaggina… Io nel chiamarla Selvaggina Lucarelli non ci trovo nulla di male. Però, il punto è un altro: se siamo sullo stesso piano, lei può fare tutte le battute che vuole e io posso risponderle, ma se lei è un giudice, deve fare il giudice serio. Se vuole fare il giudice serio, non deve prenderci in giro e deve rispettarci come persone, anziché deriderci. Davanti alle telecamere io rispetterò il giudice Selvaggia Lucarelli, a patto che lei abbia il massimo rispetto del suo ruolo istituzionale, quindi non deve più fare battute da caserma e scatenarsi su Facebook».