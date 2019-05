Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) Valerio Staffelli consegnerà un Tapiro d’oro ad Alessia Marcuzzi per le falle nel sistema di televoto dell’Isola dei Famosi denunciate da Striscia [VIDEO 1, VIDEO 2 e VIDEO 3]. Raggiunta dal tapiroforo, la Marcuzzi ha detto di non sapere nulla dei servizi di Striscia sull’argomento. Staffelli è quindi tornato da lei il giorno dopo: «Voi andavate in onda con questi servizi sul televoto poco prima che io iniziassi la puntata, quindi non ne sapevo nulla» ha spiegato l’attapirata Alessia. «Mi hanno detto dall’azienda che non è stato registrato alcun tipo di flusso di voti anomalo su nessuno dei concorrenti dell’Isola. Quindi vuol dire che la gente è onesta. Questo sistema di televoto esiste in tutti i reality e io non posso far altro che confidare nella buona fede e nell’onestà intellettuale dello spettatore. Poi credo che, se è possibile fare dei gruppi di voto per un concorrente, vuol dire che si può fare per tutti, quindi alla fine diventa una cosa equa».