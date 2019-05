A Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) il ministro dell'Istruzione Stefania Giannini riceverà il Tapiro d'oro per le condizioni precarie in cui versano le scuole pubbliche italiane, con gli studenti costretti a portarsi carta igienica e sapone da casa, come mostrato in un recente servizio di Striscia. A Valerio Staffelli, che l'ha intercettata a Ferrara, l'attapirata ministra ha detto: «Non lo accetto, sono il primo ministro che raddoppia i fondi alle scuole, quindi datemi un premio, non il Tapiro».



