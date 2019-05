Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) Valerio Staffelli consegnerà un Tapiro d’oro al presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, per i casi di assenteismo all’Istituto dei Beni Culturali di Bologna. In diversi filmati, che saranno trasmessi nel servizio di stasera, si vedono infatti alcuni dipendenti dell’Ibc timbrare il cartellino in entrata, per poi abbandonare immediatamente la sede di lavoro. Al tapiroforo, il presidente Bonaccini ha detto: «Accerteremo subito, abbiamo gli strumenti per farlo. È indecente e inaccettabile. Le responsabilità sono sempre individuali, le accerteremo e penso che non passeranno giorni tranquilli né loro né i dirigenti che dovevano controllare. Vi terremo aggiornati». L’assenteismo è uno dei problemi di cui Striscia si è maggiormente occupata realizzando, dal 2004 a oggi, 46 servizi sul tema.