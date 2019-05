Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) Valerio Staffelli consegnerà un Tapiro d’oro al senatore Antonio Razzi di ritorno dalla “missione” in Corea del Nord. Al tapiroforo, che lo ha intercettato a Roma, Razzi ha detto: «Al mattino, prima di partire per l’Italia, ci hanno comunicato che c’era un temporale a Pechino e non si poteva decollare. Poi doveva arrivare un volo interno che non è arrivato. Alle cinque e mezza ci hanno dato finalmente l’ok». Razzi ha parlato poi della sua “amicizia” con Kim Jong-un, il dittatore nordcoreano: «Sono uno dei pochi che ha parlato con lui in persona. È un bravo ragazzo, ma ogni tanto deve far scoppiare qualche bombicina». Quanto alla sua proposta di porsi come tramite tra Trump e Kim Jong-un per evitare guerre future, l’attapirato senatore ha detto: «Il 2 febbraio ho mandato una lettera al nostro ambasciatore a Washington, da far recapitare a Trump, perché volevo parlare con lui, visto che nella campagna elettorale aveva detto di voler riallacciare il discorso con la Corea del Nord, senza bombe. Non mi hanno ancora fatto sapere nulla, ma io aspetto».