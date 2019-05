«SIAMO PARTITI UN PO' A RILENTO, ORA CI RIPRENDIAMO»

Questa sera a Striscia la Notizia - la voce dell'invadenza (Canale 5, ore 20.40) Gigi Buffon, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini riceveranno il Tapiro d'oro per la crisi che sta vivendo la Juventus. A Valerio Staffelli, che li ha intercettati a Vinovo (TO), i difensori bianconeri hanno spiegato così la situazione: «Da bravi cattolici, bisogna dare speranza anche agli altri. Lo stiamo facendo, ma speriamo di aver finito, con domenica scorsa. Siamo partiti un po' a rilento, ora ci riprendiamo. Gli infortunati? Sono tanti, ma speriamo che diventino fortunati. Fa parte del calcio, ma li recupereremo più forti di prima». All'attapirato Capitano, Staffelli consegnerà anche un Tapiro d'oro in miniatura per la piccola di casa Buffon-D'Amico che nascerà a gennaio. «È sicuramente un bel pensiero, anche perché è di famiglia: cominciare subito con un Tapiro è un qualcosa che lega», ha commentato Buffon. «Al di là di tutto penso che, in questo momento, visto che la vita familiare va molto bene, c'è da risistemare quella lavorativa. Ci teniamo molto e purtroppo la nostra vita è condizionata anche dai risultati in campo».

vedi servizio