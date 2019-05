Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro alla Juventus per il deludente match di sabato contro la Lazio che li ha fatti scendere al terzo posto in classifica (a pari punti proprio con la Lazio). Buffon, Chiellini, Barzagli e Higuaín, intercettati allo Juventus Center di Vinovo, hanno accolto sorridendo Valerio Staffelli e i quattro Tapiri portati in dono. Buffon ha commentato: «Dobbiamo cercare di migliorare ancora, perché abbiamo tutto il nostro popolo che ci spinge e non vogliamo deluderlo». Alla domanda sull’eventuale ritiro di Buffon, il capitano dei bianconeri ha risposto: «Guarderemo dove arriviamo». Chiellini ha scherzosamente ribattuto: «Se lui va via, il prossimo anno il Tapiro d’oro lo porti solo a noi».