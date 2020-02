Sono 223 le persone denunciate per l’utilizzo del "pezzotto", ovvero il metodo illegale per guardare serie tv, film ed eventi sportivi. È la prima volta che accade in Italia.



Il Nucleo speciale beni e servizi della Guardia di Finanza mira a smantellare la rete di distribuzione illecita di contenuti, quella legata all’Iptv (Internet protocol television), che ormai vanta un giro d’affari, solo nel nostro Paese, di oltre 200 milioni di euro.



Le indagini vanno avanti da alcuni mesi e sono ancora in corso per identificare altre persone coinvolte. I cittadini denunciati si sarebbero resi colpevoli del reato di ricettazione e avendo violato la legge sul diritto d’autore rischiano la confisca di televisore, computer e smartphone, oltre alla reclusione fino a otto anni e una multa da 25mila euro.



Come funziona il “pezzotto”

Il fenomeno della pirateria digitale ha sottratto introiti all’industria dell’audiovisivo oltre 600 milioni solo nel 2018. Ma come funziona questa Iptv, più comunemente nota come “pezzotto”? Ce lo aveva già spiegato Marco Camisani Calzolari in un servizio.