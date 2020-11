Diego Armando Maradona è morto all'età di 60 anni. A riferirlo è stato il quotidiano argentino Clarin, seguito a ruota dalla CNN.



Secondo le due testate, per il "Pibe de oro" sarebbe stato fatale un arresto cardiaco. Anche 'La Nacion', quotidiano vicino all'entourage di Maradona, riporta la notizia, precisando che sul posto, dopo che l'ex fuoriclasse si è sentito male, sono accorse ben nove ambulanze.



L'ex campione del mondo aveva da poco festeggiato il suo compleanno, il 30 ottobre, quando si è sentito male ed è stato portato d'urgenza in ospedale per un'operazione alla testa.



Proprio pochi giorni fa Maradona era stato dimesso per trascorrere la convalescenza, che si sapeva sarebbe stata lunga e non semplice, a casa.



E già cominciano ad arrivare le manifestazioni di cordoglio da parte di amici, ex colleghi e fan. Intanto il governo argentino ha ufficializzato l'istituzione di tre giorni di lutto Nazionale per commemorare Diego Armando Maradona, mentre la Uefa ha annunciato che renderà omaggio al campione con un minuto di silenzio prima delle partite di Champions League ed Europa League.