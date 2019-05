Antonio Ricci a Radio Capital su Andrea Fabiano e Flavio Insinna

ASCOLTA L'INTERVISTA INTEGRALE A RADIO CAPITAL. CLICCA QUI



Incalzato dalle domande di Vittorio Zucconi ed Edoardo Buffoni, il patron di Striscia la notizia ha parlato della diatriba con il direttore di Raidue Andrea Fabiano, del Tapiro d’Oro consegnato ad Asia Argento e della querelle con Flavio Insinna.



A PROPOSITO DELL'INTERVISTA BLOCCATA DA ANDREA FABIANO (RAI DUE)

«Non mi sono arrabbiato, mi sono chiesto da contribuente e abbonato se sia giusto quello che succede per i vezzi capricciosi di un direttore. Io da mesi sono in contatto per un’intervista. Ora che si stava concretizzando mi chiama e mi dice che Fabiano non vuole che io vada sul servizio pubblico per cui tutto quello che avevamo preparato è saltato. “Il tuo intervento mi serviva all’interno della trasmissione, ma se il Capo Fabiano non vuole non si può fare. Ero l’allievo prediletto di Enzo Trapani, l’unico ancora vivente. Io devo tutto a Enzo Trapani, le cose che so di televisione me le ha insegnate lui, ho iniziato a fare televisione con lui, per cui mi sento assolutamente un consulente con una patente per cui poter fare qualcosa gratuitamente per il servizio pubblico. Per di più io avevo già fatto una trasmissione per Raidue di ben 16 puntate su di lui», ha spiegato Ricci. «Un conto è fare un’intervista personale. Questa è una trasmissione di storia della televisione, su un personaggio sul quale so tutto. Mi sembra assurdo che per una sorta di razzismo, di malpancismo io non posso essere lì. Soprattutto considerando che io non vado mai in televisione. La cosa che mi ha fatto veramente impazzire è stata la dichiarazione che hanno fatto: “In merito a quanto dichiarato da Antonio Ricci, si precisa che a nessun dipendente o collaboratore di Raidue è stato mai dato il consenso di chiedere una sua intervista per una trasmissione televisiva della rete. Un’eventuale richiesta al signor Ricci in questo senso, sarebbe comunque da considerarsi frutto di iniziative personali prive della necessaria autorizzazione preventiva". Io chiedo a Mattarella l’antidoping in Rai o se no questo è un pensiero fascista. Tutti quelli che vanno su Raidue a farsi intervistare dobbiamo pensare che abbiano avuto il permesso di Fabiano. Se il direttore sapesse quanti autori, presentatori Rai mi hanno chiamato oggi per manifestarmi la loro solidarietà potrebbe venirgli qualche dubbio».