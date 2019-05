Barbara d’Urso, la gonna birichina durante la diretta

Piccolo incidente "hot" durante la diretta di "Domenica Live". No, stavolta la protagonista non è stata Francesca Cipriani, ma proprio la conduttrice del programma, Barbara d’Urso! In onore dei 93 anni della mamma di Umberto Smaila, Carmelita ha riunito nel suo salotto i “Gatti di Vicolo Miracoli”, mostrando però qualche problemino con la sua gonna leopardata.



Circondata da Oppini, Smaila e Salerno, la conduttrice ha più volte sistemato la gonna, scoprendo piano piano le gambe...



Nel frattempo Franco Oppini, offrendosi di fare da “tavolino” per la torta, si è inginocchiato davanti a Barbara, sottolineando simpaticamente più volte “c’è una bella vista qui”, “non si sta male qui sotto Barbara” e “tutta l’Italia mi sta invidiando”.



Dopo il soffio delle candeline però ecco che la gonna di Barbara sembra indomabile! “Copriamo subito! - incalzano i simpatici ospiti -. Abbiamo visto cose da là sotto che voi umani... C’è la sorpresa qui”. La conduttrice conclude ironicamente: “La sorpresa che nessuno vede mai, purtroppo”.