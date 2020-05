Una Barbara D'Urso furiosa , anche se con il sorriso che la contraddistingue, ha smascherato ieri in diretta tv Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia . E in studio cala il gelo . È successo a "Live - Non è la D'Urso", programma che da tempo organizzava la reunion dei due ex gieffini , che dicevano di non essersi più potuti vedere proprio da quando si erano separati all'interno del reality. Il loro primo incontro dopo la quarantena avrebbe dovuto tenersi in diretta, sulla spiaggia di Scala dei turchi, ad Agrigento sotto gli occhi delle telecamere della trasmissione di Barbara D'Urso. E invece la coppia si era già vista per un servizio fotografico , senza avvisare - pare - la presentatrice. Durante il collegamento Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si fingono emozionatissimi all'idea di rivedersi e cascano in pieno nel tranello della conduttrice che a quel punto decide di smascherarli. Ecco il video dell' imbarazzante momento .

Il dissenso della conduttrice nell'affaire Ciavarro-Incorvaia sta tutto in una frase: "Per quale motivo siamo qui a fare una sceneggiata? Io non voglio prendere in giro il pubblico di 'Live - Non è la D'Urso'".



Sui social, però, sono in molti a far notare come la stessa Barbara a volte abbia mentito ai suoi telespettatori, come in occasione della recente ospitata di Marco Carta, saltata all'ultimo momento per mancanza di tempo e giustificata in tutt'altro modo dalla conduttrice. Episodio che aveva fatto particolarmente arrabbiare il cantante e che Striscia aveva smascherato con questo fuorionda.