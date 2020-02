È bufera al Grande Fratello Vip per le dichiarazioni di Clizia Incorvaia che ha definito Andrea Denver " un pentito, un Buscetta ". L'influencer si è scagliata contro il coinquilino, che l'aveva nominata nella serata di venerdì mandandola al televoto. Da qui le accuse: “Sei un Buscetta, io non parlo con i pentiti! Sei un pentito, un traditore, hai ammazzato un fratello! Sei peggio di un pentito”. Ecco il video del momento incriminato.



Le parole utilizzate dall'ex di Francesco Sarcina hanno scatenato il putiferio fuori dalla casa, con gli utenti della rete che hanno sottolineato come i concetti espressi ricordino troppo quelli di stampo mafioso. Per questo in molti si sono riversati sui social chiedendo a gran voce l'eliminazione della concorrente.



Già poco dopo l'episodio alcuni autori del programma, dimenticandosi di avere i microfoni aperti, hanno commentato le parole della Incorvaia.



Intanto,dai concetti espressi.A quasi 48 ore dall'episodio, il Grande Fratello ha deciso di non poter più ignorare la cosa e ha diramato una nota con cui ha annunciato l'(che vedeva Clizia tra i nominati)."Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Clizia Incorvaia, Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Andrea Montovoli è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente che ha pronunciato frasi inaccettabili - si legge sul profilo Twitter del programma - Nella puntata di Grande Fratello Vip di domani, lunedì 24 febbraio, tutti i dettagli di questa decisione. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati".