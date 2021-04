Basterebbe un semplice decreto per avere più vaccini in Italia

Questa sera a Striscia la notizia Moreno Morello si occupa della carenza globale di vaccini anti-Covid.



I vaccini anti-Covid sono di proprietà di poche aziende straniere che ne detengono i brevetti. Ma noi in Italia abbiamo già uno strumento legislativo che ci permetterebbe di intervenire: articolo 141 e seguenti del codice di proprietà industriale, che rende legale espropriare l’uso del brevetto. In tal caso, l’azienda produttrice verrebbe indennizzata con il pagamento di royalties.



Lo spiega ai microfoni di Striscia Gustavo Ghidini, Senior Professor di diritto industriale all’università LUISS. «Basterebbe un decreto amministrativo puro e semplice. Basta volerlo. In questo modo si raggiungerebbero due obiettivi: nel breve termine avere una copertura vaccinale sufficiente e, nel lungo periodo, creare un’industria vaccinale nazionale capace di produrre all’altezza delle migliori tecnologie».