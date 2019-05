Ottimo esordio per Striscia la Notizia che ieri, 26 settembre, ha inaugurato la 29esima stagione con 5.369.000 telespettatori e il 20.28% di share, risultando il programma più visto della giornata. Sul pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, il tg satirico di Antonio Ricci condotto da Michelle Hunziker e Belén Rodriguez ha ottenuto il 22.66% di share. Alle 21.18, lo storico varietà campione d’ascolti ha raggiunto picchi di 7 milioni di telespettatori (6.890.466 telespettatori), pari al 25.43% di share e al 28.44% di share sul target 15-64 anni. Rispetto al debutto della scorsa stagione, Striscia migliora il suo posizionamento conquistando 100.000 telespettatori in più e un punto percentuale di share.