Brumotti aggredito a Roma: l’intervento di Rosi Bindi

“Dove c’è spaccio un rapporto con chi detiene il monopolio dello spaccio c’è “

"Non mi sembra che ci sia meno attenzione anche se sono situazione molto diverse. Le indagini sono in corso anche a San Basilio. Sicuramente a San Basilio c'e' uno spaccio di droga molto importante. Non ci sono ad oggi evidenze, a quanto riferito, che possano collegare gli spacciatori a organizzazioni criminali". Lo ha detto Rosy Bindi presidente della commissione parlamentare antimafia in merito all'aggressione avvenuta sabato scorso nel quartiere periferico di San Basilio, a Roma, dove e' stata aggredita una troupe della trasmissione 'Striscia la notizia'. "La nostra piccola esperienza ci dice che dove c'e' spaccio, vicino o lontano, un rapporto con chi detiene il monopolio dello spaccio c'e'", conclude.