Nuova aggressione per Vittorio Brumotti e la sua troupe ieri pomeriggio, questa volta a Milano. L’inviato di Striscia la notizia si trovava di fronte alla Stazione Centrale per un nuovo servizio sullo spaccio di droga. Dopo aver documentato la possibilità di comprare sostanze stupefacenti anche in grosse dosi e a pochi metri dalla postazione dell’esercito, Brumotti e la sua troupe sono tornati dai circa 50 pusher presenti per iniziare la campagna contro lo spaccio e la situazione è degenerata.

Gli spacciatori hanno lanciato una bottiglia di vetro e delle pietre, una delle quali ha colpito Brumotti alla gamba, e due di loro si sono buttati contro due cameraman. Finalmente poi sono intervenute 10 pattuglie della polizia, che hanno portato via due spacciatori mentre gli altri sono riusciti a fuggire.