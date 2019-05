L’episodio in Piazza Verdi, prima dell’aggressione alla Montagnola

Prima di essere aggredito da alcuni pusher nel parco della Montagnola, Vittorio Brumotti e la troupe di Striscia la Notizia ieri pomeriggio hanno fatto tappa anche in un altro dei luoghi 'caldi' dello spaccio bolognese: piazza Verdi, in piena zona universitaria. Qui l'inviato del Tg satirico è stato avvicinato da un tunisino che gli ha offerto cocaina: ha quindi tirato fuori il megafono per denunciare il fatto, dopo di che sono intervenuti carabinieri in borghese presenti nella zona e hanno arrestato lo straniero, trovato con una dose di stupefacente addosso.

Successivamente, Brumotti e la sua troupe sono andati alla Montagnola, dove sono stati aggrediti (il servizio questa sera a Striscia la notizia, qui l’anteprima). In un secondo momento, Brumotti è andato in caserma a formalizzare le denunce, che ora sono sul tavolo del procuratore aggiunto Valter Giovannini, coordinatore del gruppo 'droga' della Procura di Bologna.