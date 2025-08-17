Buon compleanno Sasà Salvaggio! 57 anni di risate

Oggi festeggiamo con una risata in più: Rosario Salvaggio, in arte Sasà Salvaggio, compie 57 anni! E noi di Striscia la notizia non possiamo che unirci al coro di auguri per uno dei volti più ironici e irriverenti del nostro bancone.

Sasà è stato infatti conduttore di Striscia dal 5 aprile al 5 giugno 2004, in un trio tutto da ridere accanto a Luca Laurenti e “Sconsolata”, la mitica Anna Maria Barbera. Un’esperienza frizzante, fatta di sketch memorabili e battute fulminanti.

Ma il rapporto che lega Sasà a Striscia non si esaurisce qui. Infatti Rosario è stato tempo prima anche uno dei nostri inviati storici, portando sul piccolo schermo la sua inconfondibile comicità per raccontare l’Italia con occhio attento, ironico… e spesso pungente! Fu notato da Antonio Ricci stesso che lo volle nel suo team di inviati. Salvaggio, infatti, nel 1994 aveva ideato un programma che andava in onda su Tele Giornale di Sicilia. Si trattava di “Sgrilla la notizia”, una parodia divertentissima del nostro tg satirico.

Qui vi riproponiamo un video nel quale dal suo balcone-Ariston si dilettava a regalarci la sua personalissima reinterpretazione in versione culinaria di “Meraviglioso” e “Nel blu dipinto di blu” di Modugno. Una clip che, nel periodo di emergenza Covid, era riuscita a regalare a tutti un sorriso:

Qui invece ci raccontava, in diretta da New York nel 2016, l’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca raccogliendo alcune testimonianze “frizzanti” dai passanti: