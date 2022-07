A Borgo Ticino le campane sono troppo rumorose, i parrocchiani minacciano di scrivere al vescovo, ai giornali e infine a Striscia la notizia. La lamentala viene riportata da una cittadina su Facebook: i cittadini non lamentano solo il fastidio ma anche il fatto che le persone intenzionate a comprare a Borgo Ticino rinuncino dopo aver sentito il forte rumore delle campane. Interpellato, Don Alberto Frazosi, parroco della chiesa “incriminata” ha dichiarato che “il suono delle campane rimarrà così perché è a norma con le disposizioni acustiche di legge in centro abitato”.





Nel 2002 il Comitato per gli Enti ed i Beni Ecclesiastici e per la promozione del sostegno economico alla Chiesta cattolica ha emanato una circolare, che ha carattere praticamente imperativo, che chiarisce: “che il suono delle campane è consentito in casi limitati come indicare le celebrazioni liturgiche; richiamo al mattino, a mezzogiorno e alla sera; e scandire i momenti più importati per la comunità cristiana. È necessario che i vescovi stabiliscano gli orari in cui le campane possano essere suonate e le eccezioni che si possono fare come a Natale o Pasqua.”





Striscia si era già occupata di “campane moleste”, dei cittadini ci avevano contattato perché il rintocco della chiesa locale risuonava ogni quindici minuti.