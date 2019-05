Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Pinuccio intervista gli esponenti del PD di Taranto che chiedono l’allontanamento dal partito dell’ex assessore Michele Mazzarano. Giampiero Mancarelli, segretario provinciale del PD, dichiara: «Condanno fermamente il comportamento di Mazzarano: è un modo di fare estraneo al Partito Democratico. Per rispetto degli iscritti ci tengo a dire che c’è un altro PD e non è quello che sta venendo fuori dalle inchieste di Striscia. Il Presidente Michele Emiliano deve intervenire per chiarire la situazione nell’ASL di Taranto». Inoltre, alcuni membri della segreteria provinciale del PD hanno scritto una lettera indirizzata alla commissione di garanzia del partito in cui si chiede il deferimento di Mazzarano. «È un’iniziativa politica che si è resa necessaria dopo le vostre inchieste», dice Gianni Di Pippa, componente della segreteria provinciale del PD, e aggiunge: «Chiediamo a Mazzarano di fare un passo indietro per tutelare l’immagine della nostra comunità, perché certi comportamenti si ripercuotono su tutto il partito».