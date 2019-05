Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Pinuccio rivela, con una settimana di anticipo (la registrazione è di giovedì 5 aprile), la ditta vincitrice di un appalto per conto dell’ASL di Taranto: la Domus Cooperativa Sociale. Infatti, martedì 10 aprile, all’apertura delle buste presso l’azienda sanitaria locale di Taranto, la prima classificata nelle graduatorie per il servizio domiciliare è risultata essere proprio l’azienda indicata dall’inviato del Tg satirico. Indagando, Pinuccio ha scoperto che un ex socio della cooperativa lavora attualmente nell’ASL di Taranto. Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia che aveva consigliato ai cittadini di denunciare anche a Striscia tutte le stranezze del caso, non ha niente da commentare?