Castello Utveggio di Palermo, la Regione annuncia il via al recupero

La costruzione è stata per trent'anni la sede del Cerisdi, la scuola di alta formazione della Regione Siciliana che l'ex presidente Rosario Crocetta decise di chiudere nel 2016. Da lì il declino, almeno fino a oggi.



Il documento porta la firma dell’Ufficio speciale per la progettazione di Palazzo d’Orleans, che lo ha già trasmesso al Dipartimento regionale tecnico.

Il progetto prevede una serie di interventi a livello strutturale che riguarderanno il ripristino di alcune aree, come i locali della foresteria e il fabbricato rurale attiguo, oltre a interessare anche i giardini esterni.



Opere che hanno già ottenuto il benestare della sovrintendenza dei Beni culturali e dell’ente gestore della Riserva naturale di Monte Pellegrino. I lavori dovrebbero durare sei mesi e il costo stimato ammonta a circa 300mila euro.



«Sarà recuperata un’altra sede prestigiosa appartenente al patrimonio regionale, lasciata a lungo in stato d’abbandono e le cui enormi potenzialità sfrutteremo fino in fondo», ha dichiarato il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumesi, senza entrare nei dettagli di quelli che sono i piani per l’utilizzo che sarà fatto degli spazi di Castello Utveggio.



Vi terremo aggiornati in merito.







