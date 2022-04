I senzatetto di Catania possono tirare un sospiro di sollievo. Sembra essere stata mantenuta la promessa fatta da Giuseppe Lombardo, assessore ai servizi sociali del comune etneo, all’inviata di Striscia la notizia Stefania Petyx. È stata infatti inaugurata “La Meta” , un dormitorio pubblico costruito all’interno di un immobile confiscato alla criminalità organizzata. Poche settimane fa la nostra inviata, in compagnia del suo bassotto, aveva denunciato uno sgombero di clochard, in pieno centro a Catania, fatto tramite i mezzi della nettezza urbana con i quali i pochi averi dei senzatetto erano stati buttati senza pietà . L’azione del comune era stata una conseguenza delle lamentele dei residenti della zona che richiedevano maggior decoro sotto le loro abitazioni. Il problema era sorto poiché la giunta era sprovvista di dormitori pubblici, al momento tutti in mano a gestori privati, e non si era da subito pensato ad un alloggio transitorio.

A distanza di poche settimane, la richiesta di utilizzare i molteplici beni confiscati alla mafia, molti dei quali inutilizzati, è stata accolta e la struttura Meta allestita. Il nome scelto non è casuale: il dormitorio nasce non solo con lo scopo di accogliere i clochard ma anche di creare appositi percorsi di inclusione e integrazione per gli ospiti.

Come riportato da Ilfattodicatania, l’assessore ai servizi sociali Lombardo ha commentato la nascita di questo centro d’accoglienza come: “L’esito di un lavoro intenso e complesso, frutto di una preziosa collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, la Direzione comunale Manutenzioni, Catania Multiservizi, l’Enpa di Catania, Mosaico e Croce Rossa Italiana - Comitato Catania, che ci ha permesso di compiere un passo decisivo nel rendere i Servizi Sociali innovativi e pensati per i più fragili.”.



Il nuovo dormitorio è già dotato di kit igienici, forniti dall’Unità di Strada e di cucce per i cani, donate dall’Enpa di Catania. Il locale, sito in via Delpino 10, sarà inoltre custodito da ex clochard, chiamati ad aiutare chi si trova ancora in questa situazione.