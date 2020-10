Chiara Ferragni di nuovo incinta: l'annuncio del piccolo Leone

Chiara Ferragni aspetta il secondo figlio. L'influencer e imprenditrice digitale ha confermato il gossip che ormai si inseguiva da qualche giorno.



"La nostra famiglia si sta allargando. Leo sta per diventare un fratello maggiore", ha scritto sul suo profilo Instagram pubblicando una foto del figlio Leone che tiene in mano un'ecografia.



La reazione dei social

La prima gravidanza

Subito sotto: "Ma io non ne sapevo nulla", salvo poi pubblicare anche lui un post con lo stesso soggetto e la scritta: "La famiglia si allarga".Come già detto, sui social da tempo serpeggiava il sospetto che Chiara Ferragni fosse di nuovo incinta. I follower più attenti avevano infatti notato delle curve più morbide all'altezza del ventre e avevano. Il post in cui l'influencer conferma la gravidanza ha raggiunto più di un milione e mezzo di like nel giro di un'ora con tantissimi commenti di vip e non che si congratulano con la coppia.Questa seconda gravidanza arriva due anni e mezzo dopo l'arrivo del primogenito Leone, nato il 19 marzo 2018, pochi mesi prima delle nozze di Chiara Ferragni e Fedez in Sicilia, avvenute l'1 settembre 2018.L'annuncio della dolce attesa arriva dopo il terzo mese, in anticipo rispetto a quanto fatto la prima volta, quando la notizia era stata diramata a quinto mese inoltrato.Per celebrare il lieto annuncio, vi riproponiamo uno dei video più esilaranti sui primi momenti di convivenza da sposini dei Ferragnez.