Claudio Marchisio dice addio al calcio: l'annuncio domani allo Stadium

Claudio Marchisio si ritira dal calcio giocato. Il Principino, così soprannominato dai compagni quando si presentò agli allenamenti con la prima squadra della Juve in giacca e mocassini, ha deciso di appendere le scarpette al chiodo e per farlo ha scelto il palcoscenico che gli è più congeniale: lo Juventus Stadium.



Una decisione che verrà ufficializzata domani pomeriggio alle 15 allo Juventus Stadium, quando il centrocampista tornerà a casa, in quella Torino che per oltre vent’anni ha fatto da sfondo alle sue giocate.



L’ultima volta è stata circa un anno e mezzo fa, il 19 maggio 2018 in un Juventus-Verona finito 2-1 e che ha registrato parecchie lacrime sugli spalti.



I tifosi non avrebbero mai voluto vederlo andare via e in tutto questo tempo non lo hanno mai dimenticato, neanche mentre lui a fatica cercava di andare avanti tra un infortunio e l’altro allo Zenit.



In tanti, dopo la rescissione del contratto col club russo, lo avevano cercato. Nessun contatto è andato a buon fine, però. Perlomeno per le società che ci hanno provato: Marchisio ha scelto di chiudere la sua carriera di giocatore e dedicarsi ad altro.



E ora si apre il ventaglio delle ipotesi sul suo futuro, tra l’attività di imprenditore (ha una catena di ristoranti) e le possibili proposte che potrebbero arrivare dalla Juve in una veste diversa.



Perché in fondo la verità è che il Principino per tutto questo tempo ha pensato sempre e solo alla Vecchia signora.