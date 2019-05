A Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) va in onda l’inchiesta di Valerio Staffelli sugli automobilisti svizzeri che in Italia non rispettano i limiti di velocità. A chi guida una macchina con targa elvetica e non paga una multa presa in Italia infatti non succede nulla: non è possibile costringerlo a pagare. Se invece un italiano non paga una multa presa in Svizzera, viene bloccato alla frontiera e deve sborsare 300 franchi per evitare tre giorni d’arresto. Ma perché non succede lo stesso in Italia? Lo spiega il comandante della Polizia locale di Como: «Se non c'è il pagamento spontaneo da parte del trasgressore svizzero, non è possibile costringerlo, anche se torna in città. Così, solo nel 2016 a Como non è stato pagato il 60% delle sanzioni, pari a circa 350.000 euro».