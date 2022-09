Concerti Coldplay: torna lo spettro del secondary ticketing

La caccia ai biglietti per i concerti dei Coldplay, che si esibiranno a Milano e Napoli a giugno del 2023, è diventato uno dei temi più in voga in questi giorni; sia per quanto sia stato difficile accaparrarsi un posto durante l'evento, sia per l’incredibile numero di bagarini ricomparsi improvvisamente.



Mancano ancora dieci mesi per gli spettacoli, ma già sono molteplici le truffe e gli episodi di bagarinaggio che si sono creati attorno ai biglietti, come denunciato anche dal consigliere regionale della regione Campania Francesco Emilio Borrelli all’Ansa: "Servono indagini serie per individuare chi sta lucrando illegalmente e le regole di vendita biglietti on-line vanno riviste; si adotti Blockchain o si torni al solo botteghino. Sono decine e decine le segnalazioni che i cittadini mi stanno inviando in queste ore riguardo a fenomeni di illiceità per la rivendita dei biglietti dei Coldplay. Tante le persone che non sono riuscite nemmeno ad accedere alla piattaforma on-line per l'acquisto dei ticket”.



Striscia da tempo si occupa del fenomeno del secondary ticketing e dell’organizzazione dei concerti in Italia con il nostro Max Laudadio.