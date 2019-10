Consegnato a Fedez il suo quinto Tapiro d'Oro

Il rapper italiano ha recentemente dichiarato su Instagram: «In passato per diventare veline e concorrenti del GF si dovevano fare cose poco edificanti», e questa affermazione gli è valsa la consegna del quinto Tapiro d'Oro da parte del nostro Valerio Staffelli.

Fedez - qualche giorno fa - ha pubblicato un video sulla piattaforma social in cui dichiarava che fino a qualche anno fa le ragazze «avevano il sogno di diventare Veline e concorrenti del Grande Fratello e per riuscirci dovevano fare cose poco edificanti, leccare culi a destra e a manca, uscire con vecchi bavosi […]».



Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35), vedremo Staffelli che intercetta il cantante a Milano e oltre al Tapiro d’oro, gli mostra l’elenco delle Veline di Striscia e gli chiede: «Mi può dire quali tra queste è uscita con qualche vecchio bavoso o ha leccato culi a destra e a manca?».

Fedez si difende e risponde: «Probabilmente ho generalizzato e ho sbagliato, però rimane il fatto che può essere successo che nella storia della televisione qualcuno abbia fatto favori e cose poco edificanti per andare in tv».



L’inviato di Striscia incalza: «Lei aveva detto Veline però…» e il marito di Chiara Ferragni risponde: «Sì, ho sbagliato a dire Veline. Chiedo venia a tutte queste ragazze, non era mia intenzione offenderle».