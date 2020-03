Coronavirus, Stefania Petyx in campo per il Teatro Massimo di Palermo

La cultura ai tempi del Coronavirus non se la passa per niente bene, ma sono tanti i luoghi che hanno deciso di stare al fianco delle persone per quanto possibile, accompagnandole in queste giornate di quarantena.



Tra questi il Teatro Massimo di Palermo, che ha lanciato l'iniziativa "La musica non si ferma", con la quale offre la possibilità di ammirare opere liriche e musica dal vivo direttamente dalla Web Tv del Teatro.



«In un momento in cui tutti vi invitano a stare a casa anche noi vi invitiamo a farlo», dice in un video Francesco Giambrone sovrintendente del Teatro Massimo spiegando l'iniziativa. «Da alcuni anni - prosegue - abbiamo attivato una web tv, e intendiamo oggi utilizzare questi strumenti per darvi un messaggio: Noi ci siamo, siamo con voi e vi faremo compagnia. E visto che dovete stare a casa cercheremo di raggiungervi a casa».



Per questa giornata, madrina della Madama Butterfly è Stefania Petyx, che, nell'introdurre l'opera, lancia agli ascoltatori un appello appassionato: “Non potremmo mai immaginare la nostra città senza il suo Teatro Massimo, la nostra anima è lì. Se non possiamo andare a teatro, per fortuna è il teatro a venire da noi. In un momento così particolare dobbiamo trovare soluzioni creative per tenerlo vivo: sosteniamolo anche concretamente non richiedendo il rimborso dei biglietti. Per la prima volta possiamo essere noi i mecenati del Teatro Massimo e questo è il momento.”







In questi giorni la nostra inviata è stata anche coinvolta con la Onlus Maredolce per l'acquisto di un ventilatore polmonare donato all'Ospedale Policlinico di Palermo per sostenere i ricoverati in terapia intensiva positivi al Coronavirus.



Ficarra e Picone, Stefania Petyx e Pif, infatti, hanno annunciato ieri che il dispositivo, dotato di massimo equipaggiamento, per un valore di oltre 30 mila euro è già a disposizione della struttura.