Sono ore decisive per le sorti del governo e dell'Italia. Da poco è arrivata la notizia della convocazione di Roberto Fico al Quirinale. Il motivo? Sergio Mattarella ha deciso di affidare a lui il mandato esplorativo nel tentativo di trovare una conclusione positiva della crisi di governo all'interno del perimetro della maggioranza uscente.



Questo significa che proprio al Presidente della Camera spetterà il compito di incontrare le forze politiche che hanno appoggiato finora la maggioranza di Conte e capire se si riesce a trovare un accordo per andare avanti e se siano emerse altre candidature.



Ma cosa avrà spinto il Presidente della Repubblica a compiere questo passo e scegliere Fico invece di Conte? A quanto pare Mattarella ce l'avrebbe con Giuseppi. Il perché lo svela lui stesso in un video esclusivo che andrà in onda a Striscia la notizia.