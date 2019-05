Croce Bianca Alassio - Progetto amici animali

Nell'agosto del 2014 un gruppo di persone ha incontrato il consenso del Consiglio Direttivo della P.A Croce Bianca di Alassio ed hanno dato vita ad un Progetto volto ad aiutare i randagini in difficoltà, e non solo... nell'ultimo anno decine sono i mici che grazie a queste persone hanno trovato una famiglia, decine i randagini accuditi in svariate colonie, decine i chili di cibo raccolti grazie al PappaPoint, centinaia gli euro spesi per le spese veterinarie e non solo, esigui i fondi raccolti a fronte dell'impegno profuso.

Una realtà fotocopia di tante piccole associazioni, di tante persone che nell'ombra tendono una mano a chi non ha voce e non di rado sono costrette a ricorrere al proprio portafogli per riuscire a far fronte alle necessità quotidiane. Per far fronte alla carenza cronica di "liquidi" abbiamo ideato una sorta di adozione a distanza; con 10 euro infatti si può acquistare una ADOTTAcard che attesta l'adozione virtuale di un randagio per 100 giorni al termine dei quali si può rinnovare senza impegni o vincoli.

L'augurio è quello che venga veicolato il messaggio di non vedere queste persone solo come il classico "capro espiatorio" a cui rivolgersi quando si ha un problema, ma persone che a loro volta necessitano di aiuto. Aiutate chi aiuta.



Dall'Agosto del 2014 sono stati dati in adozione, (dopo minuziosi controlli PRE affido) 120 gatti di tutte le etá e sono stati sterilizzati circa 150 gatti che poi sono stati riportati nelle colonie di appartenenza.

Oltre al duro lavoro che tutti i giorni abbiamo in gattoteca, la nostra associazione si occupa infatti di sfamare ogni giorno ben 9 colonie composte da circa 120 gatti sparpagliate nelle province di Imperia e Savona.

Per ogni gatto che oltrepassa la soglia della gattoteca, la spesa minima per una permanenza di circa una settima é di 50€ ( solitamente i gatti stanno da noi anche uno o due mesi e i più sfortunati anche di piû, prima di trovare una famiglia adatta a loro).

I soldi che ogni giorno vengono spesi per i nostri ospiti riguardano:

-Test FIV-FELV

-Test per feci e nel caso coccidiosi

-Sverminazione

-Antipulci

Cure per : congiuntivite, raffreddori vari, micosi.

Ovviamente a seconda delle necessitá di ogni micio abbiamo cibi diversificati (Per problemi renali, intolleranze, problemi di gastroenterite ecc ).

Da non sottovalutare tutto quello che serve anche per migliorare il loro soggiorno: Cucce, giochi, copertine, giacigli per i gatti più paurosi, ciotole di ogni genere, trespoli, tira graffi ecc



Purtroppo siamo una piccola realtà e da soli non riusciamo ad aiutare tutti i mici che avrebbero bisogno. Quando riusciamo a mettere qualche soldino da parte noi volontari compriamo sacchi di crocchette, pappe oppure una sterilizzazione dal nostro veterinario di fiducia, ma non possiamo in (solo) 10 persone accollarci le spese per centinaia di gatti. Gli Alassini ci aiutano con donazioni di cibo, coperte e qualche Adottacard ma ormai siamo agli sgoccioli con i fondi.



E' possibile inviare materiale come cibo umido o secco, giochi, cucce, ciotole,coperte, tira graffi (su alcuni siti la spedizione è gratuita) all'indirizzo:

CROCE BIANCA PROGETTO ANIMALI

Via privata Croce Bianca n° 5

17021 Alassio (Savona)