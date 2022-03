A Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35) prosegue l’inchiesta di Pinuccio sul caso della vendita di armi alla Colombia con presunto intermediario Massimo D’Alema: un affare da 4 miliardi per Leonardo e Fincantieri e con 80 milioni di possibili provvigioni per i mediatori.



Dopo che il dg navi militari di Fincantieri Giuseppe Giordo è stato sospeso dal suo incarico grazie all’inchiesta di Striscia che ha mostrato in esclusiva la foto del manager all’incontro di Bogotà, l’inviato del Tg satirico svela nuovi messaggi inediti. In particolare ci sono quelli dell’ex sindaco di Carmiano Giancarlo Mazzotta – molto vicino a D’Alema – che in vista della riunione a Bogotà per la trattativa invia ai colombiani le foto dei passaporti dei manager di Leonardo, Carlo Bassani e Dario Marfé, e Fincantieri, tra cui Achille Fulfaro e Giuseppe Giordo. Come faceva ad averli?



Ma se Fincantieri con la sospensione di Giordo dimostra di voler far luce sulla vicenda, Leonardo per ora si limita a definire D’Alema un millantatore, senza però denunciarlo. Così, in attesa di risposte dal Governo e dalla due aziende a partecipazione statale, Pinuccio annuncia che nelle prossime puntate indagherà su altri affari dell’ex premier che vanno oltre le armi.