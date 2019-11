In Abruzzo l’emergenza maltempo sta facendo preoccupare non poco gli abitanti. Le piogge torrenzial i delle ultime ore hanno causato allagamenti in molti centri, tra cui anche in zona Fucino , dove gli argini dei canali non hanno tenuto. Secondo quanto riporta Il Messaggero Abruzzo, l'acqua si sarebbe riversata anche sul depuratore di Trasacco , lo stesso di cui si era occupato Pinuccio nel servizio andato in onda pochi giorni fa. Il nostro inviato aveva documentato come la struttura fosse rimasta ormai incustodita e in condizioni di degrado, riversando detriti e sfoghi apparentemente non depurati.

L’ondata di maltempo potrebbe aver peggiorato la situazione. Il sindaco di Trasacco ha precisato che la competenza in materia è esclusivamente del CAM (Consorzio Acquedottistico Marsicano), sottolineando comunque che il depuratore numero 38 è in disuso e che sono stati investiti un milione e duecentomila euro per il raddoppio di quello di strada 36 dove i lavori di potenziamento sono in atto e aumenteranno la portata a 10 mila unità.



Di diverso avviso Augusto De Sanctis del Forum H2o, secondo il quale il depuratore 38 sarebbe ancora funzionante. Ma non solo: «Il 36% dei depuratori abruzzesi, ovvero 97 su 272 controllati dall'Arta, ha superato almeno una volta il limite relativo alla presenza di Escherichia coli, la cui soglia di guardia è fissata a 5.000 unità formanti colonia per 100 millilitri», denuncia in una nota l’associazione ambientalista, che ha elaborato i dati dell’Arta relativi alle analisi effettuate in Abruzzo.



La provincia con la maggiore percentuale di superamenti di limiti, stando alle rilevazioni, sarebbe Pescara con il 49%, mentre «quella di Chieti è la provincia che, in termini assoluti, presenta il numero più elevato di impianti (42) con almeno una criticità per questo parametro».



«Davanti a questa situazione che va avanti da un decennio ci si aspetterebbe un bel bagno di realtà da parte di tutti e un “pancia a terra a lavorare” – sottolinea Forum H20 nella nota - Invece qualche amministratore, come il sindaco di Trasacco, dopo il servizio ieri ha addirittura provato in maniera piuttosto scomposta a negare l’evidenza attaccando noi e Striscia. La verità è che da anni i due depuratori di Trasacco, Strada 36 e Strada 38 (quello andato in video), hanno dati allo scarico del tutto inaccettabili, stando alle informazioni pubblicate da Arta».





