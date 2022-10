Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Dennis Panzeri e Federico Ceretto del ristorante La Piola ad Alba. Dennis e Federico ci propongono la ricetta dell’Insalata Russa, un grande e intramontabile classico della cucina piemontese e italiana. Il segreto? Bilanciare l’acidità dell’insalata - un mix di carote, sedano, patate, zucchine, piselli - e la grassezza della maionese, rigorosamente fatta in casa.



Classe 1974, Dennis Panzeri, dopo gli studi alberghieri, comincia la gavetta in importanti ristoranti come l’Albereta con Gualtiero Marchesi. All’inizio degli anni Duemila nasce La Piola, ristorante aperto dalla famiglia Ceretto, un luogo che interpreta la tradizione gastronomica delle Langhe. Dennis Panzeri, executive chef, ha trovato a La Piola il luogo fertile per esprimere se stesso e la sua cucina in un ambiente che eleva l’osteria di paese all’insegna della convivialità e del divertimento.



La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da domani sera sul sito di Striscia la notizia www.striscialanotizia.mediaset.it.