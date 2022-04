Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica “Paesi, paesaggi…”. Davide Rampello si trova a Cormons, paese situato a 15 chilometri da Gorizia, in Friulia Venezia Giulia. Una terra di frontiera nei secoli contesa e difesa, circondata da una distesa di boschi e vigneti.



Questo paesaggio fa da sfondo alla storia di Maria Grazia e Anna, che hanno portato le api in vigna: queste meravigliose sentinelle del territorio, sensibili agli inquinanti e ai mutamenti ambientali, vengono osservate e ascoltate, grazie a loro si raccolgono così informazioni sul clima e sulla salute dell’ambiente.



I vignaioli del Collio e dei colli orientali stanno diventando apicoltori. L’esistenza laboriosa e generosa delle api stimola pratiche agricole, disinfettando i fiori della vite prima che diventino acini e cicatrizzandoli dopo le grandinate.La qualità del loro miele dice molto anche sulla qualità del vino.



Apicoltori come Mariagrazia e Anna sono beni culturali viventi che dialogano con le api e il territorio. Questa è l’Italia della qualità.