Il Comune di Cosenza ha annunciato l’esecuzione dell’ordinanza «di sgombero e demolizione di un manufatto abusivo costruito in contrada Serra Spiga n.1 a Cosenza».

La nota arriva a due giorni dalla messa in onda del servizio di Striscia la notizia in cui Stefania Petyx mostrava come una piazza, che doveva essere adibita ad area parcheggio per la Protezione Civile, era stata recintata abusivamente e utilizzata come giardino privato.