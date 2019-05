Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Pinuccio intervista il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Dopo il servizio di Striscia, nel quale si ascoltavano alcune registrazioni tra un cittadino e l’ex assessore Michele Mazzarano, che avrebbe promesso posti di lavoro per i figli dell’uomo in cambio di favori nelle regionali 2015, Mazzarano si è dimesso. Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha detto tra l’altro a Pinuccio: «Chi ha un’idea del servizio pubblico prova disappunto e amarezza ma anche un pizzico di gratitudine per chi sta svelando una modalità con la quale vittima e carnefice si scambiano le parti. Voglio fare un appello: se ci sono situazioni opache nella gestione della Regione Puglia parlatene, con Striscia la notizia, con i carabinieri, con me, ma non tenetevi questi fatti per voi. Per chi gestisce cose così complesse scoprire la verità è sempre difficile»