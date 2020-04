Dopo il servizio di Striscia la notizia in cui Vittorio Brumotti veniva aggredito di fronte alla Stazione Centrale di Milano con lanci di sassi, la polizia ha denunciato due persone.



I fatti risalgono all’11 aprile, giorno in cui il nostro inviato si era recato in piazza Duca d’Aosta per documentare come alcuni pusher continuassero a spacciare indisturbati nonostante la quarantena. Durante le riprese i giovani, che prima erano stati visti rifornirsi di cocaina, non avevano gradito la sua presenza e avevano iniziato a insultarlo prima e a lanciare pietre poi.



Sul finale del video si vede già l’arrivo delle forze dell’ordine. A intervenire gli agenti di un’Unità operativa di pronto intervento di pattuglia nella zona, avvisati proprio da Brumotti dell’accaduto.