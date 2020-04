Emma Marrone su Belen Rodriguez: "Non ha fatto niente di male"

Il triangolo amoroso tra Emma Marrone, Stefano De Martino e Belen Rodriguez continua a tenere banco anche a distanza di anni.



E se in un primo periodo gli interessati cercavano di parlare il meno possibile della situazione, ora che è passato del tempo cominciano a emergere nuovi risvolti.



Facciamo un passo indietro e riavvolgiamo il nastro.



Nel 2012 Emma Marrone e Stefano De Martino stanno insieme, dopo essersi conosciuti e innamorati ad Amici. Ma la partecipazione di Belen Rodriguez al programma rompe gli equilibri della coppia. La showgirl e il ballerino si innamorano, si sposano l'anno seguente e fanno anche un figlio insieme (poi divorziano e si rimettono di nuovo insieme, ma quella è un'altra storia).



Ieri, durante una diretta Instagram con lo scrittore Luca Bianchini per il format #50domandecattive, in cui ai fan è data la possibilità di chiedere di tutto, a Emma è stata posta la fatidica domanda: "Hai perdonato Belen?".



La risposta della cantante è stata come sempre schietta e sincera: "Diciamo che non dovevo perdonare lei semmai", ha detto mandando una frecciatina non troppo velata al suo ex Stefano. "Belen non ha fatto niente di male, mettiamola così", ha concluso.



La cantante era già tornata sull'argomento in un'altra intervista in cui aveva spiegato: "Io e lui avevamo creato un pezzettino magico nel nostro privato: eravamo felici così e non avevamo bisogno di nient’altro. All’improvviso uno tsunami ha travolto tutto e tutti, e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel maledetto circo mediatico".



Qualche settimana fa era toccato a Belen parlare di quel periodo, rivelando come si sentisse in quei primi mesi: "Quando mi sono fidanzata con Stefano, lui stava con Emma e io con Fabrizio Corona. Poi è successo quello che è successo. Ci siamo messi insieme e nei primi tempi cantavo a casa, perché lui aveva avuto accanto una cantante bravissima. Io cantavo perché mi dicevo: ‘Quella là è forte!’. Io ero bella, ma volevo essere brava anche in quel settore, anche nel canto. E la copiavo."



Dichiarazioni che le erano valse la prima posizione nella nostra rubrica Spetteguless.