Enrico Lucci e il (non) ruolo dell'Italia nei negoziati

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Enrico Lucci va in missione fuori dal Parlamento per capire come mai nelle trattative internazionali per la pace tra Ucraina e Russia l’Italia conta come “una caccola dentro una proboscide”.



Da Enrico Letta a Stefano Fassina, da Francesco Boccia a Italo Bocchino, l’inviato di Striscia incontra anche il deputato del Pd Emanuele Fiano che afferma: «Non è vero che non contiamo nulla. Proprio in questo momento il nostro ministro degli Esteri è al telefono con il suo corrispondente cinese!». Scoop di Striscia.